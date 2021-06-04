Российской теннисистке Сизиковой не запрещено покидать территорию Франции

Российская теннисистка Яна Сизикова может покинуть Францию, в отношении нее не установлен судебный контроль. О этом сообщил «РИА Новости» адвокат спортсменки Фредерик Бело. Спортсменка была задержана 3 июня в столице Франции прямо в отеле после проигранного матча «Ролан Гаррос», в котором она в паре с Екатериной Александровой уступила представительницам Австралии Сторме Сэндерс и Айле Томлянович.

Прокуратура Парижа обвиняет россиянку в коррупции в спорте и мошенничестве. 4 июня Сизикова была освобождена из-под стражи.

«Ей вернули паспорта… В отношении нее не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при ее освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть в отношении нее нет ничего серьезного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции», — сказал Бело.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

26-летняя Сизикова считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.

Ранее сообщалось, что задержанная в Париже российская теннисистка Сизикова освобождена из-под стражи.