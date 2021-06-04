Слуцкий будет работать на двух матчах Евро-2020 в качестве комментатора

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что в качестве комментатора будет работать на двух матчах чемпионата Европы, которые покажет Первый канал.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», — сказал Слуцкий Sport24.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Матч открытия турнира пройдет 11 июня в Риме, в нем итальянская команда сыграет со сборной Турции.

Полуфиналы чемпионата Европы пройдут 6 и 7 июля в Англии на стадионе «Уэмбли».

Слуцкий возглавлял сборную России на предыдущем чемпионате Европы. На Евро-2016 сборная России попала в одну группу с Англией, Словакией и Уэльсом. 11 июня в первом матче сборная сыграла вничью с Англией со счетом 1:1. 15 июня проиграла Словакии со счетом 1:2. 20 июня решающая игра со сборной Уэльса окончилась со счетом 0:3]. В итоге сборная России заняла последнее место в группе В.

Ранее комментатор Уткин заявил о том, что у сборной на Евро будет слабейший первый номер в истории.