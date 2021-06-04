Комментатор Уткин считает, что у сборной на Евро будет слабейший первый номер в истории

Известный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о выборе основного вратаря сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Такие решения лет за 20 не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре. Еще можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

Никакого иного решения и быть не могло. Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всем уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. », — написал Уткин в своем Telegram-канале.

4 июня главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Антон Шунин является основным вратарем национальной команды на чемпионат Европы-2020.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) голкипер московского «Динамо» Шунин принял участие в 27 матчах, в которых пропустил 30 мячей.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020.