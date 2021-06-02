Переговоры по трансферу Крала в «Вест Хэм» перешли в завершающую стадию
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал стал еще ближе к трансферу в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Клубы находятся в завершающей стадии переговоров по переходу 23-летнего чеха. Лондонцы готовы выложить за трансфер хавбека £20 млн (около €23 млн), информирует Football Insider.
На данном этапе стороны согласовывают размер комиссии и структуру платежей.
Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 53 игры, но не отметился результативными ударами.
Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.
Красно-белые заняли второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В следующем сезоне москвичи сыграют в Лиге чемпионов.
«Вест-Хэм» завершил сезон АПЛ на шестой строчке и выступит в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что украинский хавбек «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко может войти в сделку по трансферу Алекса Крала из «Спартака».