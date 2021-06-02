Почетный президент ФФККР Писеев объяснил, почему Плющенко включен в состав тренеров сборной

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2021/22. В него вошли также тренеры, в том числе Евгений Плющенко, у которого больше не занимаются члены взрослой сборной Александра Трусова и Алена Косторная. Как пояснил «Газете.Ru» почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, Плющенко имеет право быть в этом списке, поскольку работает со спортсменами из резервного, юношеского и юниорского составов национальной команды.

«Когда я был президентом ФФККР, мы объявляли состав сборной команды. И напротив каждого спортсмена писалось, кто является тренером. Такая же форма сохранилась и сейчас.

Если в списке есть тренер, значит, он, естественно, работает с каким-то спортсменом, входящим в состав сборной. Хореограф тоже может быть указан. Или второй тренер, особенно у ведущих спортсменов. Как, например, у Тутберидзе есть команда специалистов.

Посмотрите, какая спортсменка или спортсмен из этого списка есть у Плющенко. Основной состав, запасной, резервный, юношеский, юниорский. Если Плющенко есть в этом списке, значит, он работает с кем-то из того состава, который утверждается министерством», — объяснил Валентин Писеев.

Ранее сообщалось, что Плющенко вошел в тренерский штаб сборной, его основным местом работы числится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).