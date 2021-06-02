Травмированный Де Брейне остался в заявке сборной Бельгии на Евро-2020

Сборная Бельгии оставила без изменений заявку национальной команда на чемпионат Европы — 2020, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В списке остался полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, который получил перелом костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

Вратари: Куртуа («Реал» Мадрид), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);

Защитники: Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);

Полузащитники: Де Брейне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);

Нападающие: Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная Бельгии встретится с командами России, Дании и Финляндии.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Де Брейне не потребуется операция после полученной травмы.