Третьяк высоко оценил игру Самонова на групповом этапе ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру вратаря сборной России Александра Самонова на групповом этапе чемпионата мира, передает РИА «Новости».

«Не знаю, кто займет место в воротах в четвертьфинале — Бобровский или Самонов. У нас два хороших вратаря. Александр — молодец. Все игры провел уверенно и выручал», — сказал Третьяк.

В заключительном матче группового этапа на чемпионате мира российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:0.

Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Ранее Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф с первого места в группе A.