Букмекеры оценили вероятность сговора в матче ЧМ по хоккею Германия — Латвия

В 20.15 по московскому времени в Риге начался матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Латвией и Германией. Если основное время закончится ничьей, то у трех команд в группе будет равное количество очков и при любом победителе пары Канада останется без плей-офф.

Канадцы набрали в групповом этапе 10 очков и занимают третье место. Столько же очков у занимающего четвертое место Казахстана, далее идут сборные Германии и Латвии, у которых по девять баллов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ряд крупных мировых букмекеров прекратили прием ставок на подобный исход матча.

«В какой-то момент аналитики зафиксировали повышенное количество ставок на ничейный исход. Коэффициенты изменились примерно с четырех на примерно два (то есть упали в два раза на ничейный исход). Кроме того, учитывая появившуюся информацию о возможности договорного матча, все букмекеры были вынуждены понизить максимальную сумму ставки на исход. Это умерило желание пользователей «грузить на ничью». Сейчас в целом ситуация ровная, ставки делают как на исходы (в том числе и ничью), так и на статистику (форы, тоталы и прочее).

Я за честный спорт, за честную игру. Надеюсь, что слухи останутся на уровне слухов, а в матче будет определен сильнейший», — рассказал «Газете.Ru» директор по развитию букмекерской конторы «OLIMPBET» Константин Гусев.

«Мы не закрывали прием ставок на ничью в матче Германия — Латвия и не снижали коэффициенты на такой исход», — прокомментировала ситуацию директор по маркетингу компании «Фонбет» Алина Якиревич.

Ранее сообщалось, что тренер Канады не верит, что Германия и Латвия специально сыграют вничью.