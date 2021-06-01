Почетный вице-президент ФХР заявил, что сборная России — приятный сюрприз на ЧМ по хоккею

Почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин высказал мнение об игре сборной России на чемпионате мира — 2021 по хоккею в Риге.

«Для меня наша команда — приятный сюрприз. Игру показывают не эффектную, но эффективную. Импонирует характер команды, Слепышев в роли капитана. В воротах занял свое место Самонов — и не дает повода в себе усомниться. Ну и такой ровной защитной линии у сборной России давно не было.

В четвертьфинале попадание на Казахстан, Латвию или Германию станет идеальным сценарием. С канадцами лучше встречаться на стадии близкой к финалу», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

31 мая Россия обыграла Швецию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 3:2 Б.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

В заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина сыграет со сборной Белоруссии.

Ранее первый вице-президент (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг назвал игру России и Швеции матчем уровня плей-офф.