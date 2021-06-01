Почеттино недоволен организацией работы в «ПСЖ»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино недоволен тем, как в парижском клубе строится работа, сообщает Le Parisien.

По информации источника, специалист крайне разочарован построением и организацией работы в клубе. Сообщается, что от такого гранда европейского футбола он ожидал большей организованности и профессионализма.

Контракт Почеттино с французами рассчитан еще на год, и клуб не хотел бы вновь менять тренера, поскольку лишь несколько месяцев назад клуб покинул немец Томас Тухель.

В последнее время СМИ связывают имя аргентинского наставника с мадридским «Реалом» и лондонским «Тоттенхэмом», который Почеттино уже возглавлял ранее с 2014 по 2019 год. По слухам, специалист уже провел переговоры о возвращении в стан «шпор».

«ПСЖ» под руководством Почеттино уступил в полуфинале Лиги чемпионов и проиграл «Лиллю» чемпионский титул во Франции. По итогам сезона парижане завоевали только Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию, согласно которой нынешний главный тренер клуба Маурисио Почеттино может покинуть команду уже этим летом.