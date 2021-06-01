Серебряный призер Игр назвал вылет Швеции с ЧМ большой сенсацией

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов поделился мыслями о невыходе сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2021.

Шведская сборная проиграла национальной российской команде. Выявить победителя в основное время и овертайм команды не смогли, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались подопечные Валерия Брагина. Этот результат не позволил скандинавской команде пробиться в плей-офф турнира. Шведы в семи матчах смогли набрать лишь десять очков.

«Конечно, невыход Швеции в плей-офф — большая сенсация. Они были, наверное, одни из фаворитов. В составе этой команды приехали игроки из НХЛ, игроки, которые выступали в КХЛ, у них очень хорошая сборная. Талантливые молодые игроки. Почему так случилось? Скорее всего это вопрос к тренеру. Видимо, в начале турнира невсерьез восприняли те команды, против которых они играли. Недонастроились на эти игры», — заявил Немчинов в интервью «Газете.Ru».

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что шведское издание Expressen отреагировало на невыход сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2021.