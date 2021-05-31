Третьяк — о победе сборной России: сегодняшняя игра — украшение чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился эмоциями от матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между национальными командами России и Швеции, передает «Чемпионат.com».

«Мне такой хоккей нравится. До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Сегодняшняя игра — украшение чемпионата мира. Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь», — сказал Третьяк.

«Красная машина» победила со счетом 3:2 Б.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

Ранее Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф.