Слепышев признан лучшим игроком в составе России в матче против Швеции

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная России обыграла Швецию (3:2 Б).

В составе российской команды лучшим игроком признан Антон Слепышев. Он забросил первую шайбу «Красной машины» в игре.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

В турнирной таблице группы B подопечные Валерия Брагина занимают первое место, набрав 13 очков.

В следующем матче россияне сыграют против Белоруссии. Встреча состоится 1 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф.