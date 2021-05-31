Тренер Жулин: возвращение Загитовой в сборную? У меня на льду и Навка иногда катается

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прибыла на базу в Новогорске несмотря на то, что она не включена в состав сборной на олимпийский сезон. По мнению известного тренера, чемпиона мира и призера Олимпиад Александра Жулина, ее приезд не является чем-то экстраординарным и она имеет право тренироваться на этой базе.

«Загитова — это не все подряд. Как минимум, это ученица Тутберидзе. Я считаю, совершенно нормально, что она будет тренироваться под руководством Этери с девочками, с которыми она всю жизнь каталась и к которым привыкла.

Говорить о перспективах ее возвращения в сборную на данный момент смысла нет. Я вам открою секрет: у меня частенько Навка катается на льду. Я не удивился бы, если бы и Липницкая каталась. Ко мне Боброва с Соловьевым приходят, и это нормальное явление — они катаются у своего любимого тренера. А руководству хватает разума, чтобы эту ситуацию не усугублять и не говорить: «как же так, она же не в сборной!» Так что в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного», — сказал Жулин «Газете.Ru».

Как сообщалось ранее, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске.