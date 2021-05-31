Тарасенко и Орлов вошли в состав сборной России на матч со Швецией

Тренерский штаб сборной России объявил планируемый состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 против команды Швеции, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

В состав включены два игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые недавно присоединились к команде, нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Защищать ворота будет Александр Самонов.

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Матч со Швецией состоится 31 мая в 20.15 по московскому времени.

После пяти матчей сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы A, имея в своем активе 12 очков. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над сборными Чехии (4:3), Великобритании (7:1), Дании (3:0), Швейцарии (4:1), а также проиграла Словакии (1:3).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что прилетевшие из Северной Америки игроки смогут помочь национальной команде в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира в Латвии против Швеции.