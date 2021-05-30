Игроки «Ман Сити» подверглись расистским оскорблениям после финала ЛЧ

Футболисты «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уолкер подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения в матче с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает SkySports.

Обоим игрокам в Instagram отправили «эмодзи» с изображением обезьян. Стерлинг уже не в первый раз подвергается расизму в социальных сетях. В начале мая после победы в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «ПСЖ», английский игрок также пожаловался на оскорбляющие сообщения.

Единственный гол в финале был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен. Во втором тайме из-за травмы поле вынужден был покинуть лидер «Сити» Кевин Де Брёйне.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи за оскорбления Стерлинга.