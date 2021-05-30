Игроки «Ман Сити» подверглись расистским оскорблениям после финала ЛЧ

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Рахим Стерлинг плачет после поражения «Манчестер Сити» от «Лиона» Рахим Стерлинг плачет после поражения «Манчестер Сити» от «Лиона»
Рахим Стерлинг плачет после поражения «Манчестер Сити» от «Лиона»
Reuters

Футболисты «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уолкер подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения в матче с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает SkySports.

Обоим игрокам в Instagram отправили «эмодзи» с изображением обезьян. Стерлинг уже не в первый раз подвергается расизму в социальных сетях. В начале мая после победы в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «ПСЖ», английский игрок также пожаловался на оскорбляющие сообщения.

Единственный гол в финале был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен. Во втором тайме из-за травмы поле вынужден был покинуть лидер «Сити» Кевин Де Брёйне.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи за оскорбления Стерлинга.