Бан за расизм: фанат «Ман Сити» осужден за оскорбления Стерлинга

В городском суде Манчестера состоялось слушание по делу об оскорблениях на расовой почве, адресованных полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахиму Стерлингу. Обвиняемым в выкриках и лозунгах экстремистского характера стал 58-летний англичанин Иан Болдри. Примечательно, что он является болельщиком «Ман Сити».

Решением суда фанат приговорен к 200 часам обязательных общественных работ, а также пятилетнему запрету на посещение футбольных матчей.

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Сам инцидент произошел еще 1 декабря 2018 года во время домашнего матча «Сити» с «Борнмутом» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), соответственно, прошлого сезона. При счете 1:1 Стерлинг отметился забитым мячом в начале второго тайма, а под занавес матча Илкай Гюндоган забил еще, и «горожане» обыграли «Борнмут» со счетом 3:1. Однако в момент, когда Стерлинг праздновал свой гол, Болдри произнес в его адрес несколько расистских лозунгов. Сам футболист этого действия не заметил. О произошедшем стало известно благодаря другим болельщикам «Манчестер Сити», которые пожаловались на Болдри в правоохранительные органы, а также в ходе расследования данного дела предстали в качестве свидетелей.

Они же, к слову, выступили и против еще одного фаната «Сити», Джеймса Макконнелла, который является товарищем Болдри. Макконнелл во время того же матча также был замечен за расистскими выкриками, но в адрес игрока «Борнмута» Тайрона Мингса. Суд Манчестера вынес ему обвинительный вердикт, приговорив к 16 неделям тюремного заключения с отсрочкой на два года, пятилетнему запрету на посещение футбольных матчей, а также обязав его пройти 250 часов общественных работ.

Во время суда Болдри и Макконнелл признали свою вину, а свое поведение объяснили «эмоциональным всплеском».

Так или иначе, «Манчестер Сити» в своем официальном заявлении действия своих болельщиков осудил, заблокировав их сезонные абонементы.

«Манчестер Сити» благодарит всех, кто сообщил о данных инцидентах. Ваше сотрудничество с нами на протяжении всего расследования оказало нам огромную помощь. По итогам вынесения приговоров Иану Болдри и Джеймсу Макконнеллу в суде Манчестера наш клуб при полном неприятии какой-либо расовой нетерпимости принял решение пожизненно запретить данным людям посещать наш стадион», — говорится в сообщении.

Интересно, что буквально через неделю после того самого матча с «Борнмутом» «горожане» отправились на выезд в Лондон на встречу с местным «Челси». Тот матч команда Хосепа Гвардиолы проиграла. Причем то поражение и вовсе стало для «Сити» первым в сезоне. Однако игра также запомнилась проявлениями расизма как раз в отношении Стерлинга.

По ходу матча группа фанатов «Челси» выкрикивала лозунги экстремистского характера в адрес хавбека «МС», и разбирательство оказалось куда более серьезным, чем в отношении Иана Болдри. Поиском виновников занялась английская полиция, а также Футбольная ассоциация Англии и даже руководство «Челси». Представители лондонского клуба в рамках расследования передали полиции записи с камер видеонаблюдения, на которых могли быть запечатлены расистские оскорбления в адрес Стерлинга и лица правонарушителей.

«В «Челси» считают отвратительной любую форму дискриминации. Клуб будет применять санкции в отношении всех болельщиков, замеченных в ней, вплоть до запрета на посещение матчей. Мы также будем поддерживать расследования в отношении таких людей», — говорилось в заявлении «Челси».

Одним из тех, кто был уличен в расистских оскорблениях, стал 60-летний болельщик «синих» Колин Уинг. Он принес публичные извинения Стерлингу, а также заявил, что не поддерживает расизм. То, что произошло на матче с «Сити», по его словам, нелепая случайность.

«Мне очень стыдно за свое поведение, и я ужасно себя чувствую. Но, оскорбляя его, я не употреблял прилагательного «черный». Я сказал «манкунианский». Я хожу на матчи «Челси» уже 50 лет, и в связи с местом, на котором я сижу, часто попадаю в объективы камер. Если бы я ранее был замешан в подобных ситуациях, меня бы уже поймали. Никто из находившихся рядом людей ничего не слышал.

Хотя мое поведение и не имело расистского подтекста, я все равно повел себя неправильно. Это было ужасно, но из-за этого я уже потерял работу и лишился сезонного абонемента, так что все получили то, чего хотели»,

— цитирует болельщика Daily Mail.

Сам Стерлинг о проблемах расизма в мировом футболе высказывается достаточно регулярно и является одним из тех, кто ведет публичную борьбу против расовой дискриминации. В этом его, кстати, поддержали многие тренеры из АПЛ, в том числе Юрген Клопп и тогдашний наставник «Челси» Маурицио Сарри, ныне возглавляющий туринский «Ювентус», а также главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Стерлинг даже предложил футбольным чиновникам пересмотреть меру наказания в отношении фанатов, которые выкрикивают расистские лозунги, подчеркнув, что наибольшего эффекта удастся добиться при помощи санкций клубам.

«Уход с поля — это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались бы девять очков в случае проявления расизма болельщиками.

Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма»,

— говорил англичанин.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметившись 19 голами и пятью результативными передачами.