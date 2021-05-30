Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах Кадырова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес. Ранее Кадыров назвал бойца «проектом UFC» и предложил ему любой гонорар за бой с бойцом клуба «Ахмат».

«У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении «проект UFC»», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистами.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя против Мейвезера за $100 млн.