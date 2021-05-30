Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя против Мейвезера за $100 млн

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами подтвердил слова своего менеджера Али Абдель-Азиза о том, что он отказался боя против американского боксера Флойда Мейвезера в Саудовской Аравии.

Менеджер Хабиба утверждал, что Нурмагомедову предлагали за бой $100 млн.

«Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про $100 млн не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было», — сказал Нурмагомедов.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как Хабиб отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн.