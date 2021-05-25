Менеджер Нурмагомедова рассказал, как Хабиб отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн

Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как боец не согласился провести поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Хабибу предложили $100 млн, после того как он ушел из UFC, за бой с Флойдом Мейвезером. $100 млн. Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: нет, я ушел, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.