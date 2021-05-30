Хаверц — о победе в Лиге чемпионов: я ждал этого момента 15 лет

Футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

В решающем матче «синие» обыграли английский «Манчестер Сити».

«Я ждал этого долго. Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и девушку. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось», — передает слова Хаверца »Би-би-си».

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, заявив о том, что наставник «Сити» Хосеп Гвардиола проклят.