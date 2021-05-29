Депутат Милонов вступился за Шнурова после слов бойца Олейника о нем

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал слова бойца Алексея Олейника о музыканте Сергее Шнурове.

Напомним, спортсмен назвал Шнурова «придурком» и «дебилом».

«Вот когда Шнуров он с голыми приборами бегал по сцене и орал матами — это было ужасно, да. Так делать точно нельзя. Но сейчас он стал менеджером, ходит в дорогом костюме, задает вопросы президенту, подбирая правильные слова», — передает слова Милонова Sport24.

Также Милонов отметил, что рэпер Моргенштерн — опасный псих и его необходимо держать в тюремной психбольнице.

«Там, в порядке реабилитации, он может петь свои песни», -— добавил депутат.

Ранее Милонов высказался о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter перед матчем первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.