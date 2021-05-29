В Киеве задержан бывший футболист сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук подозревается в езде в состоянии алкогольного опьянения.

Шевчук управлял транспортным средством в Киеве. На игрока надели наручники и отвели в полицейскую машину.

Видео задержания доступно на YouTube-канале «Новини. LIVE» .

Игрок выступал за донецкий «Шахтер», ярославский «Шинник», и «Днепр». Сейчас он работает экспертом на телевидении.

В составе «горняков» Шевчук стал семикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным победителем национального Суперкубка. Также он провел 54 матча за национальную команду Украины.

Ранее тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину из пистолета с сигнальными патронами. Женщина пришла к тренеру вместе со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках. Мужчина встретил их возле подъезда и выстрелил в голову одной из женщин.