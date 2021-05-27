Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов продлить контракт с клубом, сообщает El Confidencial.

По информации источника, соглашение будет подписано на два года. Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

В прошедшем сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о будущем Месси.