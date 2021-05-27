Василевский признан первой звездой шестого матча «Тампы» с «Флоридой»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой шестого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Василевский оформил первый шатаут в этом плей-офф, отразив все 29 бросков, нанесенных по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос (1+1), замкнул тройку лидеров форвард «Тампы» Патрик Марун (1+0).

Эта победа помогла «Тампе» выиграть серию со счетом 4 - 2. В следующем раунде «Лайтнинг» сыграют с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В матче также отличились другие российские хоккеисты. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи, Михаил Сергачев выступил в роли ассистента один раз.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.