Тедеско является одним из главных претендентов на пост тренера «Наполи»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Италии.

Журналист Педро Алвейда в своем Twitter сообщает, что специалист может возглавить «Наполи».

Также на пост претендует экс-наставник петербургского «Зенита» Лучано Спалетти.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии неаполитанцы заняли пятое место, отстав на одно очко от туринского «Ювентуса», который пришел к финишу четвертым. «Партенопейцев» покинул тренер Дженнаро Гаттузо, уйдя в «Фиорентину».

Под руководством Тедеско «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), отстав от петербургского «Зенита» на семь баллов. Последним клубом Спалетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. С 2009 по 2014 год итальянец был тренером сине-бело-голубых.

Ранее «Спартак» опубликовал фотогалерею лучших моментов с участием Тедеско.