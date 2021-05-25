Депутат Лебедев: девиз «спорт вне политики» давно пора сменить на «спорт и политика неотделимы»

Несмотря на то, что традиционно спортивные соревнования принято считать далекими от политики, на самом деле они уже давно политизированы. Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «Газетой.Ru», комментируя решение властей Риги в разгар чемпионата мира по хоккею в столице Латвии снять флаги Белоруссии, России и Международной федерации хоккея (ИИХФ), заметил, что в любом вопросе можно дойти до абсурдных шагов, и эта ситуация является тому подтверждением.

«Ситуация вышла за рамки спортивного форума в мире уже почти 10 лет назад. Лозунг, официальный девиз «спорт вне политики» давным-давно пора поменять на «спорт и политика неотделимы». Большинство решений, принимаемых сейчас в области международного спорта, целиком и полностью зависит от политических решений», — констатировал Лебедев.

Политик пояснил, что причины запрета российской символики на официальных соревнованиях очевидны, и они не имеют спортивной основы. Остается лишь ждать, что еще могут придумать по отношению к нашим спортсменам, считает он.

«Все мы прекрасно понимаем, почему снимается флаг Белоруссии. Все мы прекрасно понимаем, почему России запретили выступать под национальным флагом. Почему флаг Российской Федерации у нашей девушки, которая выступает на чемпионате мира по шашкам, снимают не до соревнований, а непосредственно в момент игры. Все это ясно, четко и понятно. Поэтому абсолютно политические решения, абсолютно политизированные соревнования. И давно уже ничего спортивного, кроме, в данном случае, «ледового побоища» на площадке, в мире спорта не осталось. Мы уже ничему не удивляемся и ждем, что будет завтра. У нас уже отняли гимн, флаг, право пользоваться национальной формой. Скоро, наверное, запретят во время спортивных соревнований разговаривать по-русски. В любом вопросе всегда можно дойти до абсурда и бреда», — не сомневается Игорь Лебедев.

При этом, обращает внимание депутат, тенденции могут меняться в соответствии с динамикой отношений между разными государствами. В этой связи, полагает он, будет любопытно наблюдать, как изменится риторика нынешних недоброжелателей России на фоне изменения отношения к ней на международной арене.

«Будет очень интересно наблюдать, как это все будет рано или поздно отыгрываться назад. Потому что политика — такая вещь, что сегодня отношения между государствами в одну сторону, а завтра произойдет встреча Путина с Байденом, они пожмут друг другу руки, и все повернется абсолютно в другую сторону. И как все те, кто сейчас занимаются идиотизмом, таким, как снятие флагов, выключение гимнов, отслеживание в Instagram, кто какой флажок где запостил, буду выходить из ситуации», — заключил Лебедев.

Ранее Игорь Лебедев осудил решение рижских властей снять флаг ИИХФ, заметив, что Рига переборщила в стремлении «кому-то что-то вылизать»..