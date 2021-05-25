Тамбовский губернатор назвал обанкротившийся ФК «Тамбов» «уверенным участником РПЛ»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в отчете о результатах деятельности своей администрации региона за 2020 год упомянул ФК «Тамбов» и защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника Российской Премьер-Лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти.

В Тамбовской области футбол, конечно, самый популярный вид спорта. Наша гордость — региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты академии подготовили известных в стране и за ее пределами спортсменов: Юрия Жиркова, Артема Архипова, Владислава Лепехина, Ивана Котельникова, Никиту Иосифова», — сказал Никитин на заседании областной думы.

В сентябре 2020 года появилась информация о задолженности «Тамбова» перед игроками за летние месяцы. В ноябре 2020 года спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что клуб не получает областного финансирования с июня, а РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков.

В декабре в отношении «Тамбова» было вновь возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. В конце января генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что на 99% клуб прекратит существование, а, по словам главного тренера Сергея Первушина, в команде оставалось девять игроков. 19 февраля 2021 года стало известно о том, что РПЛ перечислила клубу дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде избежать банкротства и доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке.

2 мая 2021 года ФК «Тамбов» проиграл «Ростову» и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. В тот же день руководство клуба объявило о том, что «Тамбов» по окончании сезона лишится профессионального статуса.

Сейчас клуб проходит процедуру банкротства, а гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова находится под следствием.

Ранее сообщалось, что гендиректор обанкротившегося «Тамбова» заявила об уголовном деле: если что-то утаила — поеду в Магадан.