Гендиректор обанкротившегося «Тамбова» об уголовном деле: если что-то утаила — поеду в Магадан

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о ситуации в клубе, который по итогам сезона покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ) и скоро прекратит свое существование.

«Могу сказать, что оставшиеся деньги, которые мы ждем от РПЛ, не погасят и десять процентов наших долгов. Их не хватит даже на полное погашение долгов по зарплатам. Как быть? Для этого и существует процедура банкротства. Чисто юридически сейчас момент такой — мы доиграли сезон, назначен конкурсный управляющий. Все сотрудники 17-м числом уволены. В штате сейчас числятся только секретарь, бухгалтер и я, для того, чтобы довести до конца процедуру банкротства. Конец будет тогда, когда мы передадим все документы конкурсному управляющему. Меня сразу же освободят от моей должности и на этом все. Футбольный клуб «Тамбов» де-факто уже не существует. Числится только де-юре», — сказала Коновалова в интервью Sport24.

Также Коновалова рассказала о том, как продвигается уголовное дело лично против нее.

«Цель этого расследования — выяснить, были ли объективные причины невыплаты зарплат. Либо я чего-то утаила, на себя потратила, либо из вредности не платила зарплату. Если второе — поеду в Магадан. А если были объективные обстоятельства — тогда слава богу», — заявила генеральный директор клуба.

В сентябре 2020 года появилась информация о задолженности клуба перед игроками за летние месяцы. В ноябре 2020 спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что клуб не получает областного финансирования с июня, а РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков.

В декабре в отношении «Тамбова» было вновь возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. В конце января генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что на 99% клуб прекратит существование, а по словам главного тренера Сергея Первушина в команде оставалось девять игроков. 19 февраля 2021 года стало известно о том, что РПЛ перечислила клубу дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде избежать банкротства и доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке.

2 мая 2021 года ФК «Тамбов» проиграл «Ростову» и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. В тот же день руководство клуба объявило о том, что «Тамбов» по окончании сезона лишится профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.