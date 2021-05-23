Белоруссия получила компенсацию за отмену матчей чемпионата мира в Минске

Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил, что страна получила компенсацию за отмену матчей чемпионата мира в Минске.

«Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея (ИИХФ), благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране», — сообщил Басков в интервью телеканалу СТВ.

Функционер отметил, что белорусских хоккеистам стоит быть более мотивированными в связи с потерей игр первенства.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Миске и Риге с 21 мая по 6 июня, однако из-за политической ситуации в Белоруссии ИИХФ приняла решение провести встречи турнира только в столице Латвии.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии переиграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в начале второго периода забросил Герман Нестеров. Ему ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.