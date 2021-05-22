«Атлетико» выиграл чемпионат Испании

Мадридский «Атлетико» стал победителем чемпионата Испании сезона-2020/21.

В финальном матче сезона столичный клуб со счетом 2:1 обыграл «Вильярреал».

Счет в матче был открыт на 18-й минуте игры. Отличился игрок «Вальядолида» Оскар Плано. «Атлетико» смог сравнять счет только на 57-й минуте игры благодаря голу Анхеля Корреа. Через десять минут после того, как мадридский клуб сравнял счет, Луис Суарес вывел «Атлетико» вперед, поразив ворота и оформив победный гол.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам чемпионата Испании «Атлетико» за 38 туров набрал 86 баллов и на два очка опередил основного конкурента в борьбе за чемпионский титул — другой столичный клуб «Реал».

Ранее сообщалось, что голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак прокомментировал возможный переход в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Чемпионат Испании. 38-й тур

«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2

Голы: 1:0 — Плано, 18; 1:1 — Корреа, 57; 1:2 — Суарес, 67.