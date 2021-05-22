Швеция впервые в истории проиграла Дании на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:3. Карл Клингберг вывел шведов вперед на 23-й минуте. В середине второго периода Никлас Йенсен восстановил равновесие, но уже через пять минут Хенрик Теммернес забросил вторую шайбу в ворота датчан. На 38-й минуте Йенсен оформил дубль, а спустя 36 секунд отличился его партнер по команде Эмиль Кристенсен. В середине третьего периода Йенсен оформил хет-трик. Шведам удалось только сократить отставание благодаря усилиям Клингберга, который отметился дублем.

Сборная Дании впервые в своей истории смогла переиграть команду Швеции на чемпионате мира. Команды являются соперниками российской сборной по групповому этапу турнира.

В следующем матче датчане сыграют со швейцарцами, а шведы встретятся с белорусскими хоккеистами.

Ранее сообщалось, что Латвия одержала победу над Канадой впервые в истории чемпионатов мира.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. Группа А

Дания — Швеция — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

0:1 — Клингберг — 22:06

1:1 — Йенсен (Якобсен) — 30:40

1:2 — Тёммернес (Клингберг) — 35:09

2:2 — Йенсен (Бёдкер) — 37:33 (4x4)

3:2 — Кристенсен (Йенсен) — 38:09

4:2 — Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) — 48:22 (5x4)

4:3 — Клингберг (Лундквист) — 50:56