Голкипер сборной Латвии Кивлениекс отразил 38 бросков в матче с Канадой

Сборная Латвии по хоккею провела свой первый матч на домашнем чемпионате мира, обыграв национальную команду Канады.

Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена Рига» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис, который отличился за секунду до конца первого периода, а также Оскар Батня. Он забил в середине второй двадцатиминутки.

Голкипер команды под руководством Боба Хартли Матисс Кивлениекс отразил все 38 бросков по своим воротам. В первом периоде 24-летний вратарь отразил 13 бросков, во втором сделал 14 спасений, в третьем — 11.

Отметим, что Кивлениекс является членом системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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