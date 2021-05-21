Латвия обыграла Канаду в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею провела свой первый матч на домашнем чемпионате мира.

Хозяева соревнований обыграли сборную Канады со счетом 2:0.

За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис, который отличился за секунду до конца первого периода, а также Оскар Батня. Он забил в середине второй двадцатиминутки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Кленовые листья» являются 26-кратными чемпионами мира по хоккею. Латвия никогда не доходила дальше 1/4 финала.

Прибалтийская команда впервые одержала победу над Канадой.

В следующем поединке Латвия сыграет с Казахстаном, а Канада встретится с США.

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Канада — Латвия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 — Индрашис (Кениньш, Фрейбергс) — 19:59

0:2 — Батня (Кениньш) — 28:39.

Ранее гол Михаила Григоренко за 19 секунд до конца основного времени принес России победу над Чехией.