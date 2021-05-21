Латвия обыграла Канаду в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею провела свой первый матч на домашнем чемпионате мира.
Хозяева соревнований обыграли сборную Канады со счетом 2:0.
За латвийскую сборную шайбы забросили Микс Индрашис, который отличился за секунду до конца первого периода, а также Оскар Батня. Он забил в середине второй двадцатиминутки.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
«Кленовые листья» являются 26-кратными чемпионами мира по хоккею. Латвия никогда не доходила дальше 1/4 финала.
Прибалтийская команда впервые одержала победу над Канадой.
В следующем поединке Латвия сыграет с Казахстаном, а Канада встретится с США.
Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап
Канада — Латвия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
0:1 — Индрашис (Кениньш, Фрейбергс) — 19:59
0:2 — Батня (Кениньш) — 28:39.
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