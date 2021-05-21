Дзюба: отмерил себе еще два года карьеры

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить карьеру футболиста, передает «Чемпионат.com».

«Пока у меня с «Зенитом» контракт еще на год, плюс, возможно, продление еще на сезон. На данный момент два года для себя отмеряю именно в плане того, что хочется взять новые трофеи», — сказал Дзюба.

Футболист отметил, что он хочет забить 100 мячей за сине-бело-голубых, а также выйти на второе место в списке бомбардиров команды.

«Кержакова на первом догнать, наверное, нереально. Но, с другой стороны, чем черт не шутит, если здоровье позволит и не попросят из команды», — добавил Дзюба.

Нападающий выступает за клуб с берегов Невы с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок.

Ранее бывший главный тренер грозненского «Терека» Вячеслав Грозный призвал Дзюбу извиниться за слова об атмосфере в Чечне.