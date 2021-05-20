Врачи «Зенита» спасли жизнь подростку

Врачи петербургского «Зенита» Юрий Васин и Дмитрий Неклюдов спасли жизнь подростку во время матча молодежной команды сине-бело-голубых против «Сочи», передает сайт команды.

На глазах у Васина и Неклюдова автомобилист сбил мальчика, который ехал на самокате. Они сразу вызвали скорую, оказали пострадавшему первую медицинскую и психологическую помощь. Благодаря их действиям удалось избежать большой кровопотери до прибытия бригады врачей.

У пострадавшего был диагностирован открытый перелом ноги. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Зенит» желает подростку скорейшего выздоровления, а также благодарит сотрудников команды за неравнодушие и готовность помочь.

Ранее сообщалось о том, что футболист московского «Спартака-2» Даниил Денисов потерял сознание в матче со столичным «Чертаново».