Карьеру Кокорина назвали убитой

Бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о карьере российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Он отметил, что форвард мог выступать в клубе топ-уровня, однако сам загубил свою карьеру.

«Я всегда считал самым талантливым российским футболистом Сашку Кокорина. Он был настолько талантливым! Я думал, что это уровень «Реала», «Манчестера», «Челси»… Но видите, он свою карьеру убил», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение. С тех пор игрок не выходил на поле.

После 37 туров чемпионата Италии «Фиорентина», набравшая 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона «фиалки» на выезде встретятся с «Кротоне».

Ранее сообщалось, что пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал информацию о том, что российский нападающий команды Александр Кокорин может перейти в «Кальяри».