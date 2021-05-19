«В школе будут выгораживать тренера»: отец Елены Малых рассказал об избиении теннисистки тренером

Отец теннисистки Елены Малых рассказал, как продвигается дело об инциденте с участием его дочери и тренера Марины Марьенко. 18-летняя спортсменка обвинила своего тренера в избиении на тренировке.

«Я ездил в спортивную школу, встретился с директором, чтобы понять позицию школы. Дирекция целиком занимает сторону Марьенко. Они не хотят ничего слышать и видеть. Съездил, выслушал, но мы ни к чему не пришли. Лена не продолжит заниматься в школе, не планируем туда возвращаться. Никакого разбирательства не планируется, там будут выгораживать Марьенко. Что касается заявления в полицию, дело движется, наверное, как положено по закону, но пока другой информации нет», — сказал Малых в интервью Sport24.

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию. Также 18-летняя теннисистка утверждает, что были свидетели инцидента, в том числе и дочь Марины Марьенко Арина. Но та факт избиения своей матерью 18-летней спортсменки опровергла.

Марьенко заявила, что не будет подавать в суд за клевету на семью Малых, обвинившую ее в избиении.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее сообщалось, что отец теннисистки Малых рассказал об избиении дочери тренером.