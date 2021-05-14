Отец теннисистки Малых рассказал об избиении дочери тренером

Отец теннисистки Елены Малых рассказал о конфликте дочери с тренером Мариной Марьенко. 14 мая Малых заявила, что Марьенко нанесла ей удар ракеткой, а затем забрала у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей.

«На том корте были и другие тренеры, да и вообще там было много людей. Конечно, это безобразие! Она ее и ударила, и оскорбила, и забрала вещи. Если ничего не делать, то она может следующей девочке проломить голову, как мне кажется. Я хочу этот вопрос поднять перед спортшколой», — сказал Малых в интервью «Спорт-Экспрессу».

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию. Также 18-летняя теннисистка утверждает, что были свидетели инцидента, в том числе и дочь Марины Марьенко Арина. Но та факт избиения своей матерью 18-летней спортсменки опровергла.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее теннисный тренер Марьенко рассказала о шантаже со стороны отца Малых.