Опубликован список самых дорогих игроков КХЛ
Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.
Первое место в списке занял форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, годовая зарплата которого составит 115 млн рублей. Вторым в рейтинге стал защитник команды «Барыс» из Нур-Султана Даррен Диц (100 млн). На третьей строчке расположился нападающий «Динамо» Вадим Шипачев (95 млн).
В рейтинге 95 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ 16 хоккеистов представляют петербургский СКА.
Ранее была утверждена структура проведения КХЛ в сезоне-2021/22.
Самые дорогие игроки КХЛ.
1. Дмитрий Яшкин («Динамо») — 115 млн рублей
2. Даррен Диц («Барыс») — 100 млн
3. Вадим Шипачев («Динамо») — 95 млн
4. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90 млн
5. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80 млн
5. Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 млн
7. Алексей Марченко («Локомотив») — 75 млн
7. Андре Петерсон («Локомотив») — 75 млн
7. Сергей Плотников («Металлург») — 75 млн
7. Владимир Ткачев («Трактор») — 75 млн