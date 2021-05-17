Дзюба рассказал о том, как его обвинили в краже денег у партнера по «Спартаку»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба вспомнил историю, когда его обвинили в краже денег у партнера по «Спартаку» Владимира Быстрова.

«Если Быстров не хочет вспоминать, чего я буду? Просто был период, год или два, я ему руки не жал, в каких-то играх даже охотился за ним. Но потом понял: ай, прошло и прошло. Была ли это постановка, чтобы выбить меня из клуба? Я точно знаю – чтобы выбить меня из «Спартака», да. Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно? Дэдпул не умеет испаряться», — сказал Дзюба в ролике на «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» Дзюба забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата.

«Зенит», набравший по итогам РПЛ 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» (57), замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив» (56).

В сезоне-2020/21 Дзюба провел 33 матча, забив 20 мячей.

Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал взаимоотношения «Зенита» с «Сочи».