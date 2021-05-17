«Это меня бесит и оскорбляет»: Дзюба прокомментировал взаимоотношения «Зенита» с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что его бесит и оскорбляет, когда говорят, что «Сочи» специально отдает очки питерскому клубу.

«Если честно, меня это так бесит и оскорбляет. Это настолько тупо… Мы шли с Соболевым, подкалывали друг друга, хи-хи ха-ха. И он говорит: «Да вам «Сочи» отдают». И шел с нами Антон Заболотный. Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне». Все!» — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» Дзюба забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата.

«Зенит», набравший по итогам РПЛ 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» с 57 баллами, замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив», у которого 56 очков.

В сезоне-2020/21 Дзюба провел 33 матча, забив 20 мячей.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил десять баллов от WhoScored за игру с «Тамбовом».