Клуб АПЛ интересуется голкипером «Зенита»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон» интересуется голкипером петербургского «Зенита» Андреем Луневым, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Луневым заинтересованы клубы из Италии. Интерес к Луневу проявляет «Торино» и «Болонья», а также есть предметный интерес от английского «Брайтона», — сказал источник.

Лунев выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. В составе клуба с берегов Невы он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также голкипер играл за московское «Торпедо», «Истру», «Калугу», раменский «Сатурн» и «Уфу».

«Зенит», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» (57), замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив» (56).

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что у сине-бело-голубых нет задачи выйти из группы Лиги чемпионов.