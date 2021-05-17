«Локомотив» хочет заключить с Николичем долгосрочный контракт

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник заявил о намерении заключить с главным тренером Марко Николичем долгосрочный контракт.

«У Марко есть действующее трудовое соглашение, мы работаем над его продлением. Думаю, согласуем все нюансы. «Локомотив» заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он прекрасный тренер и замечательный человек!

Несмотря на трудности, которые были осенью, мы вместе провели хорошую работу и достигли хороших результатов», — передает слова Плутника журналист Нобель Арустамян.

Напомним, что чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. «Спартак» расположился на втором месте (57), «Локомотив» замкнул тройку сильнейших (56).

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме стал лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по числу сухих матчей.