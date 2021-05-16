Стало известно начало матча «Уфа» — «Арсенал»

Матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом» начнется в 16.00 по московскому времени.

Напомним, начало игры было отложено из-за жары в столице Башкортостана.

В турнирной таблице «Уфа» занимает 14-е место, набрав 22 очка. «Оружейники» расположились на 13-й строчке, имея в активе 23 балла.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. За тур до конца чемпионата московский «Спартак» располагается на втором месте (56), «железнодорожники» замыкают тройку сильнейших (53). Красно-белые гарантируют себе итоговое второе место, если не проиграют в Грозном.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева о том, что Россия является флагманом мирового футбола.