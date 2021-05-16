Фергюсон потерпел третье поражение подряд в карьере бойца ММА

Боец смешанных единоборств (ММА) Бенеил Дариуш сломил сопротивление Тони Фергюсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 262.

Встреча продлилась все три раунда и завершилась единогласным судейским решением в пользу 32-летнего представителя Ирана: 30-27, 30-27, 30-27.

Дариуш прогнозируемо с первого раунда пошел в борьбу, где у Тони есть пробелы. В общей сложности около 12 минут контроля на счету Бенеила, и, справедливости ради, был он лучше Фергюсона и в стойке тоже.

Эта победа стала для Дариуша 21-й в профессиональной карьере при четырех поражениях. Эль Кукуй же потерпел третью неудачу подряд в UFC и поставил свою карьеру на грань завершения.

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