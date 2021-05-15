Медведева и Энберт порадуют зрителей выступлением в паре в ледовом шоу Авербуха

В ледовом спектакле «Анна Каренина», продюсером которого является Илья Авербух, зрителей порадует своим выступлением пара в составе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и серебряного призера Игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт.

«Женя – суперспециалист в своем деле. Мы узнали, что в шоу у нас будут совместные номера и решили, что не будем дожидаться официальных репетиций, а начнем работать как можно скорее, — приводит слова Энберта РИА «Новости»».

Федерация фигурного катания на коньках России на плановом исполкоме определилась с составом сборной на сезон-2021/22. Евгения Медведева осталась вне заявки.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее сообщалось, что фигуристка Радионова высказалась о перспективах Медведевой и Загитовой.