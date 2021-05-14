Теннисный тренер Марьенко рассказала о шантаже со стороны отца Малых

Заслуженный тренер России Марина Марьенко, мама седьмой ракетки мира Андрея Рублева, рассказала, что отец 18-летней теннисистки Елены Малых шантажировал ее. По словам тренера, Малых-старший обещал рассказать про нее «всякую дребедень», если она не оставит его дочь в школе.

14 мая Малых заявила, что Марьенко нанесла ей удар ракеткой, а затем забрала у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей.

«Наш конфликт продолжается уже больше недели, мы много раз пытались решить его, но она снова и снова меня обманывала. Больше я ей не верю, она врушка. Ее папа говорил: «Оставляйте Лену в школе, иначе я про вас напишу всякую дребедень». Вот и начинается обещанная дребедень. Он начал этим заниматься, чтобы ее оставили в школе», — сказала Марьенко в интервью Sport24.

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию. Также 18-летняя теннисистка утверждает, что были свидетели инцидента, в том числе и дочь Марины Марьенко Арина. Но та факт избиения своей матерью 18-летней спортсменки опровергла.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее 18-летняя теннисистка Малых заявила, что Арина Марьенко стояла и смотрела, как ее избивают.