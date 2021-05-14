Теннисистка Малых: Арина Марьенко стояла и смотрела, как ее мать меня избивает

18-летняя теннисистка Елена Малых, которая сегодня обвинила своего тренера Марину Марьенко в избиении, рассказала, что дочь тренера — Арина Марьенко — была свидетелем инцидента. Ранее Арина Марьенко заявила, что была в тот момент на корте и опровергла факт избиения тренером своей ученицы.

«Я не хамила, а молчала, но затем меня начали бить. Физическое насилие было. Есть те, кто может это подтвердить, но они боятся, что Марина Андреевна им что-то сделает. Что касается денег, то я не знаю, каким образом она мне оказывала финансовую поддержку. А Арина была на корте, и она не пыталась этого остановить. Они смотрели, как меня бьют», — сказала Малых «Спорт-Экспрессу».

14 мая появилась информация, что Марьенко нанесла спортсменке удар ракеткой, а затем забрала у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей.

Малых заявила, что после инцидента написала заявление в полицию.

Сын Марьенко — Андрей Рублев — занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее сообщалось, что тренер по теннису Марьенко ответила на обвинение в избиении 18-летней спортсменки.