Чеченский боец Чимаев ответил на выпад брата Хабиба: пост собрал более шести тысяч комментариев

Боец UFC Хамзат Чимаев ответил другому бойцу этого же проумоушена Абубакару Нурмагомедову. Двоюродный брат Хабиба раскритиковал чеченского бойца за высказывание о том, что он готов «порвать» бывшего чемпиона, если тот захочет боя.

Абубакар Нурмагомедов заметил, что Чимаев некогда покинул Родину и попросил убежища в Швеции. А теперь, став звездой UFC, смог вернуться в Чечню и нашел свою «зону комфорта».

«Да я живу где хочу, джигит! Наверное я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что «мы чеченцы»», — написал Чимаев в Instagram.

За час под постом Чимаева набралось почти 6,5 тыс. комментариев и большинство из них негативные.

Чимаев за последние несколько месяцев обещал разобраться с Леоном Эдвардсом, поединок с которым сорвался из-за болезни чеченца, с Нилом Магни, с которым, судя по всему, будет драться летом. Также Чимаев вызывал на бой братьев Диаз, Хорхе Масвидаля, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

«В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter», — прокомментировал многочисленные высказывания Чимаева чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Ранее боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, обратился к Хамзату Чимаеву.